تخصيص 500 فدان لإنشاء أكاديمية رياضية بكفر الشيخ

أ. ش. أ

قرر محافظ كفر الشيخ اللواء السيد نصر تخصيص مساحة 500 فدان على الطريق الساحلي الدولي بجوار منطقة مطوبس الصناعية، لإنشاء أكاديمية رياضية عليها.

وقال محمد عبدالمقصود وكيل وزارة الشباب والرياضة بالمحافظة -في تصريح اليوم الجمعة- إنه تم الانتهاء من الدراسات الخاصة بتلك الأكاديمية، موضحا أنها ستشمل مدارس ابتدائي وإعدادي وثانوي وقسما داخليا للطلبة وحمامات سباحة وملاعب للسلة والقدم والطائرة وألعاب القوى والتايكوندو والجمباز ورفع الأثقال، بالإضافة إلى صالة مغطاة وملاعب ثلاثية وخماسية وقاعة مؤتمرات وفندق".

وأضاف أنه سيتم تمويل عمليات الإنشاء من صندوق الخدمة بالمحافظة، مشيرا إلى أن المحافظ اتفق مع الكابتن عبدالحميد بسيوني لاعب كفر الشيخ والزمالك السابق لتولي مسؤولية الأكاديمية.​