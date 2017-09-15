محافظ سوهاج يستجيب لشكاوى "واتس آب" بتضرر مواطنين من تصرفات السائقين

سوهاج – عمار عبدالواحد:

أعلن الدكتور أيمن عبدالمنعم، محافظ سوهاج، اليوم الجمعة، عن شن إدارة مرور سوهاج حملات مرورية مكبرة على مواقف "سوهاج، دار السلام، أخميم، وساقلته" لإعادة الانضباط للمواقف ومتابعة العمل بالتعريفة المقررة، مضيفًا أنه تم ضبط العديد من المخالفات، واتخاذ الإجراءات القانونية حيالها.

جاء ذلك في استجابة سريعة من المحافظ لشكاوى المواطنين عبر خدمة "واتس آب" الخاصة بالمحافظة، والتي أطلقها لزيادة التواصل مع المواطنين ورفع المعاناة عن كاهلهم.

وأوضح "عبدالمنعم" أن شكاوى المواطنين جاءت نتيجة لتضررهم من تصرفات بعض السائقين قائدي سيارات الأجرة العاملة بخطوط "سوهاج - ساقلته، وسوهاج - دار السلام، ساقلته - قري ساقلته" وتحصيلهم أجرة أزيد من المقررة، مشددا على رؤساء الوحدات المحلية المختلفة والمرور بالمتابعة المستمرة وتكثيف الحملات لعودة الانضباط للمواقف، والمتابعة المستمرة لأعمال النظافة ورفع المخلفات.