ضبط 735 مخالفة مرورية خلال حملات أمنية بسوهاج
ضبط 735 مخالفة مرورية خلال حملات أمنية بسوهاج
10:25 ص الجمعة 15 سبتمبر 2017
مخالفات مرورية
سوهاج – عمار عبدالواحد:
نفذت إدارة مرور سوهاج بإشراف اللواء عمر عبدالعال، مدير أمن سوهاج، اليوم الجمعة، حملات مرورية مكبرة بدائرة المديرية لتحقيق الانضباط المروري بالطرق العامة والرئيسية لفرض التواجد الأمني وبث الطمأنينة بين المواطنين.
وأسفرت الجهود عن ضبط 735 مخالفة مرورية متنوعة، ما بين عدم استخدام حزام الأمان، واستخدام الهواتف المحمولة أثناء القيادة، ورادار، ومخالفة على نموذج 125 مرور، وسحب تراخيص وحجز دراجات بخارية، وحجز سيارات، وتصالح، وذلك بالطرق الإقليمية والسريعة.
حُررت المحاضر اللازمة، وتولت النيابة التحقيقات.
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