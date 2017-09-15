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هيئة النقل في لندن: إغلاق جزء من خطوط قطارات الانفاق بسبب "وضع أمني"

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مصراوي Masrawy

هيئة النقل في لندن: إغلاق جزء من خطوط قطارات الانفاق بسبب "وضع أمني"

10:16 ص الجمعة 15 سبتمبر 2017

إغلاق جزء من خطوط قطارات الانفاق لندن

القاهرة- (مصراوي):

أعلنت هيئة النقل في لندن إغلاق جزء من خطوط قطارات الأنفاق بسبب الوضع الأمني الحالي في البلاد، بحسب ما أوردته "سي إن إن" الأمريكية.

وكانت الشرطة البريطانية ووسائل إعلام محلية، قد أعلنوا اليوم، الجمعة، وقوع انفجار في محطة مترو أنفاق غربي العاصمة لندن، أدى إلى إصابة عدد من الأشخاص.

وقالت صحيفتا "صن" و"مترو" إن انفجارا وقع في محطة "بارسونز غرين"، وأشارت الأخيرة إلى إصابة أشخاص بحروق.

وأكدت الشرطة البريطانية أنها على علم بالحادث.

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مصراوي Masrawy

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