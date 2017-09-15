السفير المصري الجديد بإيطاليا يتوجه لروما لتسلم مهام عمله
السفير المصري الجديد بإيطاليا يتوجه لروما لتسلم مهام عمله
10:12 ص الجمعة 15 سبتمبر 2017
السفير هشام بدر
كتب- طه عبيد:
غادر مطار القاهرة الدرلي، صباح اليوم الجمعة، السفير هشام بدر، متوجهًا إلى روما لاستلام مهام عمله الجديد سفيرًا لمصر لدى إيطاليا.
وصرحت مصادر أمنية بالمطار، أن السفير الجديد أنهى إجراءات سفره على رحلة مصر للطيران رقم 791 والمتجهة إلى روما، وسوف يقدم أوراق إعتماده لكبار المسئولين الإيطاليين تمهيدا لاستلام عمله بشكل رسمي هناك.
كان السفير الإيطالي الجديد لدى مصر جيامباولو كانتيني، وصل أول أمس الأربعاء القاهرة لتسلم مهمات منصبه، بعد أكثر من عام على خلو منصبه على خلفية الأزمة الديبلوماسية التي نشبت بين القاهرة وروما في أعقاب مقتل الباحث الإيطالي جوليو ريجيني مطلع العام الماضي.
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