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ضحايا في انفجار بمحطة مترو في لندن

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مصراوي Masrawy

ضحايا في انفجار بمحطة مترو في لندن

10:09 ص الجمعة 15 سبتمبر 2017

ضحايا في انفجار بمحطة مترو في لندن

انفجار بمحطة مترو في لندن

القاهرة- (مصرواي):

أعلنت الشرطة البريطانية ووسائل إعلام محلية، الجمعة، وقوع انفجار في محطة مترو أنفاق غربي العاصمة لندن، أدى إلى إصابة عدد من الأشخاص، بحسب ما أوردته "سكاي نيوز" .

وبحسب صحيفتي "صن" و"مترو" فإن انفجارا وقع في محطة "بارسونز جرين"، وأشارت الأخيرة إلى إصابة أشخاص بحروق.

وأكدت الشرطة البريطانية أنها على علم بالحادث.

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مصراوي Masrawy

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