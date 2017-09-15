ضحايا في انفجار بمحطة مترو في لندن

القاهرة- (مصرواي):

أعلنت الشرطة البريطانية ووسائل إعلام محلية، الجمعة، وقوع انفجار في محطة مترو أنفاق غربي العاصمة لندن، أدى إلى إصابة عدد من الأشخاص، بحسب ما أوردته شبكة "سكاي نيوز" الإخبارية.

وبحسب صحيفتي "صن" و"مترو" فإن انفجارا وقع في محطة "بارسونز جرين"، وأشارت الأخيرة إلى إصابة أشخاص بحروق.

وأكدت الشرطة البريطانية أنها على علم بالحادث.