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الناتو: لابد من رد عالمي على إطلاق كوريا الشمالية صاروخا بالستيا جديدا

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مصراوي Masrawy

الناتو: لابد من رد عالمي على إطلاق صاروخا بالستيا جديدا

10:14 ص الجمعة 15 سبتمبر 2017

الناتو: لابد من رد عالمي على إطلاق كوريا الشمالية صاروخا بالستيا جديدا

حلف شمال الأطلسي

بروكسل- أ ش أ:

دعا الأمين العام لحلف شمال الأطلسي "الناتو" ينس ستولتنبرج، إلى رد عالمي على إطلاق كوريا الشمالية صاروخا بالستيا جديدا .. معتبرا ذلك انتهاكا متهورا لقرارات الأمم المتحدة.

ونقلت قناة "الحرة" الأمريكية اليوم -الجمعة - عن ستولتنبرج قوله، على تويتر، إن إطلاق كوريا الشمالية الصاروخ هو انتهاك جديد متهور لقرارات الأمم المتحدة ويشكل تهديدا كبيرا للسلم والأمن الدوليين ما يستوجب ردا عالميا.

يأتى ذلك في الوقت الذي دعت الولايات المتحدة الصين وروسيا إلى التحرك مباشرة لكبح كوريا الشمالية بعد إطلاقها صاروخا بالستيا متوسط المدى فوق اليابان قبل أن يعلن رئيس وزراء اليابان شينزو آبي أن اليابان لن تتسامح مع ما وصفه بأنه تصرفات استفزازية خطيرة تهدد السلم العالمي.

وتأتي هذه التجربة الصاروخية بعد فرض مجلس الأمن الدولي بداية الأسبوع مجموعة ثامنة من العقوبات على كوريا الشمالية لتقييد برامجها النووية والصاروخية.​

هذا المحتوى من

Asha

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