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خارجية كازاخستان: مؤتمر "أستانا 6" يناقش مناطق خفض التوتر الأربع في سوريا

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مصراوي Masrawy

خارجية كازاخستان: مؤتمر "أستانا 6" يناقش مناطق خفض التوتر الأربع في سوريا

10:12 ص الجمعة 15 سبتمبر 2017

وزارة الخارجية الكازاخستانية

أستانا- أ ش أ:

أعلن مدير قسم آسيا وأفريقيا في وزارة الخارجية الكازاخستانية حيدر بيك توماتوف اليوم الجمعة أن المشاركين بمحادثات أستانا الدولية حول سوريا "أستانا-6" يناقشون إمكانية التصديق على الوثائق المتعلقة بمناطق خفض التوتر الأربع في سوريا وعدد من الوثائق ذات الصلة.

وقال توماتوف - حسبما نقلت قناة ( اليوم) ردا على سؤال حول من سيراقب منطقة خفض التصعيد في إدلب - "المشاركون يتباحثون حاليا على تحديد الأطراف المشاركة في مراقبة منطقة خفض التصعيد الرابعة في إدلب".

وتستضيف عاصمة كازخستان أستانا منذ أمس الجولة السادسة للمحادثات حول تسوية الأزمة السورية.

وكانت أستانا قد استضافت في الفترة يومي 4، 5 يوليو الماضي الجولة الخامسة من محادثات أستانا حول سوريا.

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