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مسؤول إيراني كبير يستبعد الوصول إلى المواقع العسكرية لبلاده

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مصراوي Masrawy

مسؤول إيراني كبير يستبعد الوصول إلى المواقع العسكرية لبلاده

10:10 ص الجمعة 15 سبتمبر 2017

مسؤول إيراني كبير يستبعد الوصول إلى المواقع العسكرية لبلاده

الإميرال علي شمخاني

طهران- (د ب أ):

قال أمين المجلس الأعلى للأمن القومي في إيران، الإميرال علي شمخاني، إن الوصول إلى المواقع العسكرية لبلاد أصبح من الماضي.

وأفادت وكالة تسنيم الدولية للأنباء، اليوم الجمعة، بأن الإميرال شمخاني الذي يشغل أيضاً منصب عضو لجنة الإشراف على تنفيذ الإتفاق النووي، أكد في رد له على تصريحات بعض المسؤولين الأمريكيين والأجانب فيما يخص الوصول إلى المراكز العسكرية في البلاد في إطار الإتفاق النووي، قائلاً: إن الجمهورية الإسلامية الإيرانية لا تمتلك أية نشاطات نووية غير معلنة في أي بقعة من البقاع الجغرافية الإيرانية.

وأضاف أن الجمهورية الإسلامية الإيرانية عملت في إطار الإتفاقيات والتعليمات المبينة في الإتفاق النووي، مبيناً أن طهران سوف لن تقبل بأي إلتزام يتجاوز ذلك.

وأوضح أمين المجلس الأعلى للأمن القومي في إيران أن المواضيع المثارة حول هذه القضية، هي ليست سوى دعاية إعلامية أمريكية الهدف منها هو الهروب إلى الأمام والإفلات من الإلتزام بالتعهدات والقيام بما يتوجب على واشنطن القيام به.

وأكد شمخاني أنه ليس للجمهورية الإسلامية الإيرانية أية نشاطات أو حتى أبحاث نووية غير معلنة في أي موقع من المواقع العسكرية في البلاد، موضحاً أن الزيارات التي قامت بها الوكالة الدولية للطاقة الذرية لهذه المواقع خلال السنوات الماضية أثبتت خلوها من تلك النشاطات المزعومة.

وختم أمين المجلس الأعلى للأمن القومي في إيران بالقول إن كل ما قامت الجمهورية الإسلامية من أبحاث في المواقع العسكرية يتعلق بالأسلحة التقليدية لا سيما ما يخص المجال الصاروخي الذي يأتي في إطار تعزيز القوة الدفاعية والإرتقاء بمستوى الردع في مواجهة التهديدات الأجنبية، مؤكداً أن البلاد ستواصل المضي في هذا المضمار وبقوة.

يذكر، أن الولايات المتحدة تقول أن برنامج الصواريخ الباليستية لايران يتعارض مع قرار الأمم المتحدة، الذي أقر الاتفاق النووي المبرم بين الدولتان، اضافة إلى فرنسا وروسيا والصين والمانيا وبريطانيا .

ويطالب هذا القرار إيران بالامتناع عن تطوير الصواريخ الباليستية.

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مصراوي Masrawy

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