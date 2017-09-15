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الخارجية الروسية: اتصال هاتفي بين لافروف وتيلرسون بشأن الأزمة السورية

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مصراوي Masrawy

الخارجية الروسية: اتصال هاتفي بين لافروف وتيلرسون بشأن الأزمة السورية

10:08 ص الجمعة 15 سبتمبر 2017

الخارجية الروسية: اتصال هاتفي بين لافروف وتيلرسون بشأن الأزمة السورية

وزارة الخارجية الروسية

موسكو في- أ ش أ:

كشفت وزارة الخارجية الروسية أن الوزير سيرجي لافروف بحث مع نظيره الأمريكي ريكس تيلرسون في اتصال هاتفي اليوم الجمعة آفاق تعاون البلدين في تسوية الأزمة السورية مع التركيز على تثبيت مناطق خفض التوتر.

وذكرت الخارجية الروسية على موقعها الإلكتروني، طبقا لقناة ( اليوم)، إن الجانب الأمريكي هو الذي بادر إلى إجراء المكالمة.

يأتي الاتصال في وقت تجرى فيه الجولة السادسة من محادثات أستانا بشأن سوريا والتي قال رئيس الوفد الروسي المبعوث الرئاسي الخاص إلى التسوية السورية ألكسندر لافرينتيف إنها ستكون ختامية فيما يتعلق بإنشاء وتثبيت مناطق خفض التوتر في سوريا.

يذكر أن الولايات المتحدة تشارك في محادثات "أستانا-6" بوفد يرأسه القائم بأعمال مساعد وزير الخارجية في ملف التسوية الشرق أوسطية ديفيد ساترفيلد.​

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