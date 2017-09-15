أخبار عاجلة

وزير التجارة في حكومة كتالونيا يتقدم باستقالته -
ضبط كميات من الدواجن منتهية الصلاحية بأسوان -
الشرطة المكسيكية تعتقل مسؤولا ماليا كبيرا بعصابة مخدرات -
الإدارة الأمريكية تقرر تأجيل الكشف الكامل عن وثائق اغتيال كنيدي -
قوات الحكومة السورية تتوغل من ريف حماة باتجاه مطار أبو الضهور في إدلب -
محافظ جنوب سيناء يستعرض إنشاء أكبر محطة لتموين السيارات بالشرق الأوسط بشرم الشيخ -
فلسطينيون وعرب إسرائيل ينظمون احتجاجات أمام السفارة البريطانية في تل أبيب في ذكرى وعد بلفور -
عقيلة صالح يبحث ورئيس الحكومة الليبية المؤقتة أخر المستجدات السياسية -
مساء الأنوار - التشكيل الأفضل للأهلي في مواجهة الوداد من وجهة نظر أسامة عرابي ووليد صلاح الدين -
مساء الأنوار - أسامة عرابي ووليد صلاح الدين يستعيدان ذكرياتهما مع الأهلي في النهائيات الإفريقية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. مصراوي Masrawy

استولى على مليون جنيه من 4 أشخاص.. "مستريح" جديد في سوهاج

Google+ Print

مصراوي Masrawy

استولى على مليون جنيه من 4 أشخاص.. "مستريح" جديد في سوهاج

10:13 ص الجمعة 15 سبتمبر 2017

مديرية أمن سوهاج

سوهاج – عمار عبدالواحد:
تمكنت الأجهزة الأمنية بسوهاج، اليوم الجمعة، من ضبط حاصل على دبلوم اتهمه 4 أشخاص من مركز المنشأة بالاستيلاء منهم على مليون جنيه بدعوى توظيفها فـي مجال تجارة الأثاثات المنزلية مقابل أرباح شهرية.

تلقى مدير أمن سوهاج، اللواء عمر عبدالعال، بلاغًا من كل من "أسماء علي السيد"، 34 عامًا حاصلة على دبلوم، و"هند علي السيد"، 29 عاماً ممرضة، و"سماح البدري جابر"، 28 عاماً رائدة ريفية، و"جابر البدري جابر" 24 عامًا، طالب، ويقيمون بدائرة مركز المنشأة بتضررهم من "م. ي. ج" 32 عامًا، حاصل على دبلوم لقيامه بالنصب عليهم والاستيلاء منهم على مليون جنيه بدعوى توظيفها فـي مجال تجارة الأثاثات المنزلية مقابل أرباح شهرية إلا أنه توقف عن سداد الأرباح ورفض رد أصل تلك المبلغ.

تم ضبط المتهم، حُرر عن ذلك المحضر رقم 4587 إداري مركز المنشأة لسنة 2017.

إعلان

الأخبار المتعلقة

  • إخماد حريق بجوار شريط السكة الحديد في سوهاج

    أخبار

  • السجن المؤبد لشخصين و15 سنة لآخر قتلوا شابًا بالشرقية

    أخبار

  • حريق في مخزن إطارات سيارات دون خسائر بشرية بسوهاج

    أخبار

  • لجنة لفحص تظلمات نقل وندب المعلمين في سوهاج

    أخبار

إعلان

8453208cf7.jpg

إعلان

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
وزير التجارة في حكومة كتالونيا يتقدم باستقالته

وزير التجارة في حكومة كتالونيا يتقدم باستقالته

ضبط كميات من الدواجن منتهية الصلاحية بأسوان

ضبط كميات من الدواجن منتهية الصلاحية بأسوان

الشرطة المكسيكية تعتقل مسؤولا ماليا كبيرا بعصابة مخدرات

الشرطة المكسيكية تعتقل مسؤولا ماليا كبيرا بعصابة مخدرات

الإدارة الأمريكية تقرر تأجيل الكشف الكامل عن وثائق اغتيال كنيدي

الإدارة الأمريكية تقرر تأجيل الكشف الكامل عن وثائق اغتيال كنيدي