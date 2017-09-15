استولى على مليون جنيه من 4 أشخاص.. "مستريح" جديد في سوهاج

سوهاج – عمار عبدالواحد:

تمكنت الأجهزة الأمنية بسوهاج، اليوم الجمعة، من ضبط حاصل على دبلوم اتهمه 4 أشخاص من مركز المنشأة بالاستيلاء منهم على مليون جنيه بدعوى توظيفها فـي مجال تجارة الأثاثات المنزلية مقابل أرباح شهرية.

تلقى مدير أمن سوهاج، اللواء عمر عبدالعال، بلاغًا من كل من "أسماء علي السيد"، 34 عامًا حاصلة على دبلوم، و"هند علي السيد"، 29 عاماً ممرضة، و"سماح البدري جابر"، 28 عاماً رائدة ريفية، و"جابر البدري جابر" 24 عامًا، طالب، ويقيمون بدائرة مركز المنشأة بتضررهم من "م. ي. ج" 32 عامًا، حاصل على دبلوم لقيامه بالنصب عليهم والاستيلاء منهم على مليون جنيه بدعوى توظيفها فـي مجال تجارة الأثاثات المنزلية مقابل أرباح شهرية إلا أنه توقف عن سداد الأرباح ورفض رد أصل تلك المبلغ.

تم ضبط المتهم، حُرر عن ذلك المحضر رقم 4587 إداري مركز المنشأة لسنة 2017.