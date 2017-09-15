إخماد حريق بجوار شريط السكة الحديد في سوهاج

سوهاج – عمار عبدالواحد:

تمكنت إدارة الحماية المدنية بمحافظة سوهاج، اليوم الجمعة، من إخماد حريق نشب في نباتات الحلفا بجوار شريط السكة الحديد دائرة مركز سوهاج دون تأثر حركة القطارات.

تلقى مدير أمن سوهاج، اللواء عمر عبدالعال، إخطارًا من مركز شرطة سوهاج بنشوب حريق بالهيش ونباتات الحلفا بجوار شريط السكة الحديد بناحية الحمادية دائرة المركز.

تبين نشوب الحريق بكمية من نباتات الهيش والحلفا بجوار شريط السكة الحديد، بمسافة حوالي 8 أمتار، تم السيطرة على الحريق وإخماده، دون أي إصابات أو تلفيات، أو تأثير على حركة سير القطارات.

كلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري حول الواقعة، حُرر عن ذلك المحضر رقم 6045 إداري المركز لسنة 2017.