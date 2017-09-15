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وفاة شابين إثر اصطدام دراجة بخارية بعربة "كارو" في دمياط

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مصراوي Masrawy

وفاة شابين إثر اصطدام دراجة بخارية بعربة "كارو" في دمياط

10:00 ص الجمعة 15 سبتمبر 2017

ارشيفية

دمياط – محمد إبراهيم:

توفي شابان جراء حادث اصطدام دراجة بخارية كانا يستقلانها بعربة "كارو" على طريق قرية شطا بمحافظة دمياط، في الساعات الأولى من صباح اليوم الجمعة، وسط حالة من الحزن بين الأهالي.

واستقبل المستشفى التخصصي أحمد محمد البربير، البالغ من العمر 21 عامًا ويقيم في منطقة ميدان باب الحرس، ومصطفى وائل الشريف، 19 عامًا، من قرية شطا، وهما في حالة خطرة إثر إصابتهما بجروح وكدمات متفرقة واشتباه في نزيف في المخ وكسور في الجمجمة والحوض، ولفظا أنفاسهما الأخيرة.

وتجمهر العشرات من أهالي الشابين أمام المستشفى في حالة من الحزن الشديد، في الوقت الذي انتقلت قوات الأمن إلى موقع الحادث لسؤال شهود العيان والتعرف عل ملابساته وأسبابه، وتحرر عن ذلك المحضر القانوني.

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