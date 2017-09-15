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ذهبوا لإيقاظه فوجدوه مذبوحا.. "إسماعيل" انتحر بسكين بسبب ترك العمل

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مصراوي Masrawy

ذهبوا لإيقاظه فوجدوه مذبوحا.. "إسماعيل" انتحر بسكين بسبب ترك العمل

09:53 ص الجمعة 15 سبتمبر 2017

ارشيفية

السويس - حسام الدين أحمد:

أقدم رجل في السويس على الانتحار بذبح نفسه، داخل منزله بحي الأربعين، وتم نقل الجثة لمشرحة مستشفى السويس العام وأخطرت النيابة للتحقيق.

كان اللواء محمد خريصة نائب مدير أمن السويس، تلقى إخطارًا من مأمور قسم الأربعين يفيد بتلقي بلاغ بانتحار "إسماعيل عبدالمنعم"، 47 سنة، وانتقلت قوة من مباحث القسم لمكان البلاغ.

وقالت أسرة المتوفى، إنه كان يعاني إضرابات نفسية، وكان سلوكه عدواني الفترة الماضية عقب ترك عمله، وكان يفضل العزلة، ومساء أمس الخميس دخل غرفة النوم وغاب عنهم ولم يستجب للنداءات وحين دخل أحد أفراد أسرته وجده ذبح نفسه بالسكين.

وقال مصدر أمني، إن أسرة المتوفى نقلته للمستشفى، فور اكتشاف الواقعة إلا أنه وصل بعد أن فارق الحياة.

وأضاف المصدر، أن مناظرة الجثة كشفت أن سبب الوفاة جرح قطعي عميق بالرقبة من الأمام، أدى إلى قطع الشرايين والأوردة والقصبة الهوائية، كما أكد الفحص، خلو الجثة من أي إصابات أو جروح.

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