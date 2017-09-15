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حركة المرور.. سيولة مرورية بكافة المحاور وإغلاق جزئي لكوبري اكتوبر

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مصراوي Masrawy

حركة المرور.. سيولة مرورية بكافة المحاور وإغلاق جزئي لكوبري اكتوبر

09:53 ص الجمعة 15 سبتمبر 2017

حركة المرور.. سيولة مرورية بكافة المحاور وإغلاق جزئي لكوبري اكتوبر

 

كتب- فتحي سليمان:

شهدت الحالة المرورية، صباح اليوم، الجمعة ، سيولة مرورية وكثافات متحركة على طرق ومحاور القاهرة الكبرى خلال الفترة الصباحية وانتظمت الخدمات المرورية صباحاً.

وظهرت سيولة أمام حركة السيارات بمناطق وسط البلد و 15 مايو والجلاء وميدان التحرير وروكسى ومدينة نصر ومحور التسعين وكوبرى الحرفيين وكوبرى عباس.

وقررت الإدارة العامة لمرور القاهرة، في الساعات الأولى من صباح اليوم الجمعة، إغلاق كوبري 6 أكتوبر جزئيًا لإصلاح الفواصل، في اتجاه مدينة نصر بعد الوصلة المعلقة وتستمر أعمال الصيانة لمدة 3 أيام، مع دعم إدارة مرور القاهرة الطريق بالخدمات المرورية.

وحصلت شركة المقاولون العرب على تصريح بالبدء في أعمال إصلاح الفواصل، بحث تكون جميع الأعمال بقطع حارة واحدة أعلى الوصلة المعلقة في اتجاه مدينة نصر، وترك الحارة الأخرى لمرور السيارات، لعدم حدوث تكدس مروري، وتبدأ أعمال الصيانة من الساعة 12 ليلًا حتى 6 صباحًا اعتبارا من ليل الخميس.

وظهرت سيولة مرورية على كافة الطرق وميادين القاهرة وسط انتشار للخدمات المرورية اللازمة لملاحظة حركة السيارات.

وكثفت الإدارة العامة للمرور القاهرة من انتشار الأوناش و الخدمات المرورية على كافة الطرق لرصد أى معوقات مرورية مع تواجد الحملات المرورية لرصد المخالفات وإلزام المواطنين بقواعد و ٱداب المرور.

وفي الجيزة شهد شارع الهرم المتجه إلى كوبري الجيزة وشاع الجامعة وكوبري عباس من الجيزة إلى المنيل وشارع السودان وكوبري الدقي سيولة متحركة.

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