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إصابة 6 أشخاص باشتباه تسمم عقب تناولهم طعام فاسد بسوهاج

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مصراوي Masrawy

إصابة 6 أشخاص باشتباه تسمم عقب تناولهم طعام فاسد بسوهاج

09:46 ص الجمعة 15 سبتمبر 2017

إصابة 6 أشخاص باشتباه تسمم عقب تناولهم طعام فاسد بسوهاج

ارشيفية

سوهاج- عمار عبد الواحد:

أصيب 6 أشخاص من أسرة واحدة بينهم طفلتين باشتباه تسمم، اليوم الجمعة، عقب تناولهم وجبة طعام منزلية فاسدة بناحية بيت الخريبي دائرة مركز جرجا جنوب محافظة سوهاج.

تلقى مدير أمن سوهاج، اللواء عمر عبد العال إخطاراً من مستشفي جرجا العام بوصول كلاً من محمد السمان عوض 72 عاماً عامل، عوض السمان محمد 32 عاماً عامل، أسماء جلال السيد 48 عاماً ربة منزل، سمر محمد السمان 28 عاماً ربة منزل، الطفلة ريم هاني هلال 8 سنوات وشقيقتها "ريهام 10 سنوات "، وجميعهم من أسرة واحدة ويقيمون بناحية بيت الخريبي دائرة مركز جرجا مصابين باشتباه تسمم وحالة إعياء وقيئ مستمر.

بسؤال نجل الأول "السمان محمد السمان عوض"، 42 عاماً، حاصل علي دبلوم، قرر حدوث إصابة المذكورين عقب تناولهم وجبه طعام منزلية " فاسدة "، ونفي الشبهة الجنائية.

حُرر عن ذلك المحضر رقم 3090 إداري المركز لسنة 2017.​

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