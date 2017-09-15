ترامب يوقع قرارا مشتركا يدين العنف في شارلوتسفيل

واشنطن- (د ب أ):

أعلن البيت الأبيض أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وقع، أمس الخميس، على قرار مشترك من مجلسي الكونجرس يدين العنف من قبل جماعة النازيين والمؤمنين بتفوق ذوي البشرة البيضاء خلال حشد لليمين المتطرف في شارلوتسفيل بولاية فيرجينيا الشهر الماضي.

وقال ترامب، وفقا لبيان عن البيت الأبيض، "كأمريكيون ندين اعمال العنف الاخيرة في شارلوتسفيل، ونعارض الكراهية والتعصب والعنصرية بجميع أشكالها".

وتابع ترامب، مرددا بعض العبارات من خطاب ألقاه بعد أيام من وقوع أعمال العنف، "بغض النظر عن لون بشرتنا أو تراثنا الاثني، نحن جميعا نعيش وفقا لنفس القوانين، ونحن جميعا نحيي نفس العلم الكبير، ونحن جميعا خلقنا الله سبحانه وتعالى".

يذكر أن ترامب تعرض لانتقادات شديدة لعدم إدانته على الفور المؤمنين بتفوق ذوي البشرة البيضاء، بعد أن قتل متظاهر في مظاهرات مناهضة عندما اقتحم أحد المتطرفين حشدا في شارلوتسفيل بسيارة.

وأصدر الرئيس في وقت لاحق ادانة قبل أن يعود بعد يوم واحد إلى موقفه الأصلي المتمثل في توجيه اللوم إلى "الجانبين" على اعمال العنف.