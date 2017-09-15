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محكمة تايوانية تصدر حكما بالسجن 14 شهرا على طالب صيني سابق بعد إدانته بالتجسس

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مصراوي Masrawy

محكمة تايوانية تصدر حكما بالسجن 14 شهرا على طالب صيني سابق بعد إدانته بالتجسس

09:40 ص الجمعة 15 سبتمبر 2017

محكمة تايوانية تصدر حكما بالسجن 14 شهرا على طالب صيني سابق بعد إدانته بالتجسس

محكمة

تايبيه- (د ب أ):
قضت محكمة في تايبيه اليوم الجمعة بالسجن 14 شهرا على جاسوس صيني، كان قد درس سابقا في تايوان لسنوات، بسبب محاولة تشكيل تجسس في تايوان.

وقالت محكمة تايبيه الجزئية إن المدان الصيني ويدعى تشو هونجشو انتهك قانون الامن الوطني التايواني عن طريق بناء شبكات وجمع معلومات سرية بشأن العديد من الوحدات والمدارس الحكومية.

وطبقا لممثلي الادعاء، ينحدر تشو هونجشو من إقليم لياونينج الصيني وتخرج من جامعة "تشيجيانج"، وكان مقيدا في برنامج "ماجستير في إدارة الاعمال" في جامعة شينجشي الوطنية في تايبيه في الفترة من عام 2012 حتى عام 2016 .

وعاد تشو إلى الصين في أغسطس الماضي ودخل مرة ثانية إلى تايوان في شباط/فبراير الماضي كمستثمر.

وحاول تشو أن يرشي دبلوماسيا تايوانيا العام الماضي، لكنه فشل.

وكان تشو وهو أول حالة لطالب زائر يتحول إلى جاسوس قد اعتقل في تايبيه في آذار/مارس الماضي.

وذكرت وكالة الأنباء المركزية الرسمية أنه لم يبد على الطالب- 29 عاما - أي تعبير عند النطق بالحكم اليوم الجمعة.

ويمكن استئناف الحكم.

وفي عام 2011، بدأت تايوان قبول طلاب صينيين في جامعاتها.
ويدرس حاليا أكثر من ثلاثة آلاف طالب صيني في جامعات تايوان في مدن مختلفة.

وتنظر بكين إلى تايوان التي تخضع لحكم ذاتي باعتبارها إقليم منشق عنها منذ نهاية حرب أهلية عام 1949 .

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