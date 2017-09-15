مقتل ثلاثة إثر إطلاق نار في منزل بألمانيا

فيلينجندورف - (د ب أ):

لقي رجل وامرأة وطفل - 6 أعوام - حتفهم في إطلاق نار داخل منزل بمدينة فيلينجندورف بجنوب ألمانيا.

ويرجح المحققون أن من قام بهذه الجريمة هو والد الطفل المقتول.

وبحسب معلومات وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ)، تمكنت أم الطفل من الفرار من شقتها، عندما بدأ الجاني اطلاق النار مساء أمس الخميس.

وذكرت الشرطة اليوم الجمعة أن الجاني يبلغ من العمر 40 عاما، وفر عقب ارتكاب الجريمة.

ومن المخطط أن تطلق الشرطة حملة ملاحقة عامة بنشر معلومات عن الجاني وصورة له على صفحتها على "فيسبوك".

وتبحث الشرطة عن الجاني بمشاركة عدد كبير من أفرادها. وكانت مروحية تشارك في عملية البحث، إلا أنها توقفت بسبب الضباب.

وترجح الشرطة أن الجاني فر بسيارة.

ووجدت قوات الإنقاذ عند دخولها إلى مسرح الجريمة الرجل والطفل مقتولين. وحاول المسعفون إنقاذ المرأة، إلا أنها لقت حتفها متأثرة بجراحها.