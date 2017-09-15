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ارتفاع حصيلة ضحايا الهجوم على مطعم ونقطة تفتيش جنوبي العراق إلى 84 قتيلا و93مصابا

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مصراوي Masrawy

ارتفاع حصيلة ضحايا الهجوم على مطعم ونقطة تفتيش جنوبي العراق إلى 84 قتيلا و93مصابا

09:36 ص الجمعة 15 سبتمبر 2017

ارتفاع حصيلة ضحايا الهجوم على مطعم ونقطة تفتيش جنوبي العراق إلى 84 قتيلا و93مصابا

ارشيفية

الناصرية- (د ب أ):
أفادت مصادر في دائرة صحة مدينة الناصرية العراقية اليوم الجمعة بأن حصيلة أعمال العنف والتفجيرات الارهابية ،التي طالت مطعما ونقطة تفتيش على الطريق السريع الواصل بين محافظتي المثنى والناصرية - 375 كيلومترا جنوبي بغداد - تجاوزت الـ84 قتيلا بالإضافة إلى 93 مصابا.

وأوضحت احصائية أصدرتها دائرة صحة الناصرية اليوم الجمعة "أن عدد ضحايا الاعتداء الإرهابي، بلغ أكثر من 177مواطنا بين شهيد وجريح موزعة بواقع 84 شهيد وجرح 93 آخرين، بينهم مسافرون من الجمهورية الإسلامية الإيرانية".

كانت قيادة شرطة الناصرية قد ذكرت ،في بيان أمس الخميس ،أن هجوما إرهابيا استهدف مطعما وحاجزا أمنيا، واستخدم" الإرهابيون" أحزمة ناسفة الهجوم.

وأضاف البيان أن قوات الأمن العراقية قتلت مسلحا يرتدي حزاما ناسفا في سيارة - جي ام سي - كما فجر انتحاري آخر نفسه مستهدفا المواطنين الذين حاولوا الابتعاد عن موقع الانفجار.

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