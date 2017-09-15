دوتيرتي قد يعلن الأحكام العرفية في الفلبين جراء المظاهرات المقررة الأسبوع المقبل

مانيلا - (د ب أ):

صرح وزير الدفاع الفلبيني اليوم الجمعة أن الرئيس رودريجو دوتيرتي قد يفرض الأحكام العرفية في مختلف أنحاء البلاد إذا ما خرجت المظاهرات المناهضة للحكومة المقررة الأسبوع المقبل عن السيطرة أو إذا تحولت إلى أعمال عنف.

وأعلنت جماعات يسارية اعتزامها تنظيم مظاهرات واسعة في الشوارع يوم 21 سبتمبر الجاري، بمناسبة ذكرى اعلان الدكتاتور السابق فيرديناند ماركوس الأحكام العرفية عام 1972.

وقال وزير الدفاع الفلبيني ديلفن لورنزو للصحفيين إن "الرئيس يشعر بقلق بالغ من احتمال خروج الأمور عن نطاق السيطرة، ولذلك ذكر أنه ربما يعلن الأحكام العرفية".

ونقل لورنزو عن الرئيس الفلبيني قوله خلال محادثة أخيرة بينهما إنه "إذا ما حاول النشطاء اليساريون القيام بمظاهرة احتجاج ضخمة، واشعلوا النار في الشوارع، فإنهم سوف يعرقلون سير الحياة في البلاد، وعندئذ ربما أعلن الأحكام العرفية".

وهدد دوتيرتي مرارا بفرض الأحكام العرفية في مختلف أنحاء البلاد، متذرعا باسباب مثل تفاقم مخاطر الارهاب واستفحال مشكلة المخدرات في البلاد.