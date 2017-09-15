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اعتقال فيتنامي بتهمة محاولة تهريب أنياب ومخالب حيوانات داخل البلاد

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مصراوي Masrawy

اعتقال فيتنامي بتهمة محاولة تهريب أنياب ومخالب حيوانات داخل البلاد

09:33 ص الجمعة 15 سبتمبر 2017

اعتقال فيتنامي بتهمة محاولة تهريب أنياب ومخالب حيوانات داخل البلاد

ارشيفية

هانوي- (د ب أ):
ذكرت وسائل إعلام رسمية في فيتنام اليوم الجمعة أن مسؤولي الجمارك في مطار "تان سون نهات" الدولي في مدينة هو شي منه اعتقلوا رجلا بتهمة محاولة تهريب عشرات المجموعات من أنياب الفهود الصيادة (الشيتا) والنمور بالاضافة إلى مخالب الاسود إلى داخل البلاد.

وقالت صحيفة "فيتنام نيوز" إنه تم الكشف عن القضية أول أمس الاربعاء، عندما لاحظ المسؤولون سلوكا مثيرا للشبهات، حيث حاول الرجل /22 عاما/ الذي لم يتم الكشف عن هويته الخروج من منطقة الجمارك بالمطار، من خلال البوابة الخضراء.

وتنص القوانين في فيتنام على أن البوابة الخضراء مخصصة للركاب الذي لا يحملون أمتعة أو أغراض يمكن أن تفرض عليها رسوم جمركية.

وذكرت صحيفة "توي تري" أن الرجل وصل على متن رحلة من دبي وتم إيقافه للتفتيش.
وعثرت سلطات المطار ومسؤولو الشرطة على 77 من أنياب الفهود ومخالب الاسود مخبئة داخل أمتعته.

وقال لي توان بين، نائب رئيس هيئة الجمارك في مطار (تان سون نهات) إن الهيئة طلبت من النظام القضائي بمدينة هو شي منه محاكمة الرجل بسبب اتهامات بنقل سلع محظورة.

ويتم تصنيف الفهود الصيادة (الشيتا) والنمور والاسود الافريقية على إنها "معرضة للخطر" على القائمة الحمراء للاتحاد الدولي للحفاظ على الطبيعة.

ويتم بيع أنياب ومخالب الحيوانات بشكل غير شرعي في آسيا، للزينة ولاستخدامها في الطب التقليدي.

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مصراوي Masrawy

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