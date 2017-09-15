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السيطرة على هجوم طعن استهدف جنديا في باريس

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مصراوي Masrawy

السيطرة على هجوم طعن استهدف جنديا في باريس

09:31 ص الجمعة 15 سبتمبر 2017

السيطرة على هجوم طعن استهدف جنديا في باريس

القوات المسلحة الفرنسية

باريس- (د ب أ):

هاجم رجل مسلح بسلاح أبيض جنديا خلال قيامه بدورية في العاصمة الفرنسية باريس.

وذكرت وكالة الأنباء الفرنسية (أ.ف.ب) اليوم الجمعة استنادا إلى مصادر شرطية أن الجندي تمكن من السيطرة سريعا على المهاجم في محطة أنفاق "شاتليه" بوسط المدينة.

وكان الجندي ضمن وحدة مكافحة الإرهاب بالقوات المسلحة الفرنسية. ويقوم آلاف الجنود بدوريات في الشوارع والأماكن الحيوية وأمام المنشآت العامة، وذلك على خلفية سلسلة الهجمات الإرهابية التي شهدتها البلاد منذ نحو عامين ونصف، وأودت بحياة 240 شخصا.

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مصراوي Masrawy

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