​محافظ قنا يستقبل الحجاج العائدين من الأراضي المقدسة بمطار الأقصر الدولي

قنا- عبدالرحمن القرشي:

استقبل اللواء عبد الحميد الهجان محافظ قنا بمطار الأقصر الدولي، 265 حاجًا من الجمعيات الأهلية العائدين إلى أرض الوطن بعد أدائهم لمناسك الحج بالأراضي المقدسة.

ويصل في الفوج الثاني 116 حاجًا في الساعة 9.30 من مساء اليوم بحضور الأستاذ حسين الباز وكيل وزارة التضامن الاجتماعي.

ووزع المحافظ، الورود على الحجاج وتهنئتهم بتأدية مناسك الحج وعودتهم سالمين إلى بلادهم، وأشار الحجاج أنهم قاموا بالدعاء لمصرنا الغالية أن يحفظها الله من كل مكروه وسوء.

وأكد الهجان أنه تم توفير كافة أوجه الرعاية لحجاج الجمعيات الأهلية من أبناء المحافظة أثناء تأدية مناسك الحج هذا العام، وتذليل كافة العقبات وسرعة إنهاء إجراءات الوصول، مؤكداً حرص جميع الجهات المختصة على بذل أقصى الجهود وأفضل الخدمات في سبيل أداء الواجب وخدمة حجاج بيت الله الحرام.​