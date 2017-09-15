القيادة العسكرية الأمريكية: صاروخ بيونج يانج لم يشكل خطرا على أمريكا الشمالية

واشنطن- أ ش أ:

أكدت القيادة العسكرية الأمريكية أن الصاروخ البالستي الذي أطلقته بيونج يانج صباح اليوم الجمعة- لم يشكل خطرا على أمريكا الشمالية.

وقال المتحدث باسم القيادة الأمريكية في المحيط الهادي الكوماندر ديف بنهام - في بيان أوردته قناة "الحرة الأمريكية" اليوم، إن الصاروخ لم يشكل تهديدا لأمريكا الشمالية أو منطقة "جوام" الأمريكية بالمحيط الهادي، مشيرا إلى أن التقديرات الأولية تدل على أن الصاروخ الذي تم إطلاقه باليستي متوسط المدى.

وأضاف بنهام أن الصاروخ أطلق من منطقة سونان في بيونج يانج عاصمة كوريا الشمالية، مشددا على مواصلة مراقبة أفعال كوريا الشمالية عن كثب وأن الولايات المتحدة جاهزة ومستعدة لحماية نفسها وحلفائها من تلك الاستفزازات.

وكان الجيش الكوري الجنوبي أعلن أن كوريا الشمالية أطلقت صاروخا "لم يحدد نوعه" في وقت مبكر من صباح اليوم بالعاصمة بيونج يانج في اتجاه الشرق.