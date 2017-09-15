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ميركل تجري اليوم محادثات مع أمير قطر حول الأزمة القطرية

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مصراوي Masrawy

ميركل تجري اليوم محادثات مع أمير قطر حول الأزمة القطرية

08:56 ص الجمعة 15 سبتمبر 2017

ميركل تجري اليوم محادثات مع أمير قطر حول الأزمة القطرية

برلين- (د ب أ):

تلتقي المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل اليوم الجمعة مع أمير قطر تميم بن حمد آل ثاني في برلين لإجراء محادثات حول المقاطعة الخليجية لبلاده.

وتتهم دول عربية، على رأسها والإمارات، قطر بدعم تنظيمات إسلامية، مثل الإخوان المسلمين، وجماعات إرهابية وإقامة علاقات وطيدة مع إيران الشيعية.

وقطعت السعودية والإمارات ودول عربية أخرى علاقاتها الدبلوماسية مع قطر منذ مطلع يونيو الماضي، وأغلقت حدودها معها.

وباءت كافة محاولات التوسط بين أطراف الأزمة حتى الآن بالفشل.

وبدأ أمير قطر أول جولة خارجية له منذ بداية الأزمة بزيارة تركيا أمس الخميس.

ومن المنتظر أيضا أن يتوجه الأمير تميم اليوم إلى باريس وأن يشارك الأسبوع المقبل في الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك.

ومن المقرر أن تستقبل ميركل اليوم أيضا رئيس الوزراء الفرنسي إدوار فيليب. ومن المتوقع أن تدور المحادثات حول مستقبل الاتحاد الأوروبي.

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