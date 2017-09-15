ضبط 12 قطعة سلاح و5 هاربين من أحكام جنائية بقنا
ضبط 12 قطعة سلاح و5 هاربين من أحكام جنائية بقنا
09:07 ص الجمعة 15 سبتمبر 2017
ارشيفية
قنا- عبدالرحمن القرشي:
تمكنت إدارة البحث الجنائي بقنا بقيادة اللواء أشرف رياض، من ضبط 12 قطعة سلاح متنوعة بين "رشاش جرينوف - فرد خرطوش - كلاشينكوف" وحائزيها خلال حملة أمنية لاستهداف البؤر الإجرامية وأطراف الخصومات الثأرية.
وأفاد إخطار مديرية أمن قنا، بأنه تم ضبط 5 هاربين من أحكام جنائية متنوعة وضبط 5 قضايا تموين متنوعة.
وحررت المحاضر القانونية اللازمة بالمضبوطات وحائزيها وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.
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