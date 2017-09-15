سعر الدولار اليوم الجمعة 15 سبتمبر 2017 بالبنوك والسوق السوداء

شيماء مصطفى

سعر الدولار في مصر اليوم الجمعة 15-9-2017 في البنوك والسوق السوداء، سوف نقوم بمتابعة “سعر الدولار” معكم باستمرار ، “سعر الدولار اليوم” فى السوق السوداء ، حيث لوحظ بداية ظهور طلبات شراء الدولار الأمريكي في السوق السوداء بأسعار أعلى من البنوك العاملة في القطاع المصرفي المصري، وأن سعر السوق الموازية، قد إرتفاع بدرجة طفيفة، ونحن نعمل على توضيح ونقل التغييرات فور حدوثها، وسوف ننقل سعر الدولار بالسوق السوداء على مدار اليوم ، هذا ومن مصادر متعددة، ويتم تحديد سعر الدولار في مصر على حسب حالة السوق من عرض وطلب، من قبل المستثمرين أو الأشخاص الذين يريدون شراء العملة، كما تسعى السوق السوداء دائماً وبصورة مستمرة في تحدى اسعار البنوك المصرية، علماً بأن سعر العملة المقابل يتغير من مدينة لأخرى ومن محافظة لاخرى .

متابعة لحظية لاخر اسعار الدولار اليوم في السوق المصرفي المصري، بيان بأحدث أسعار الدولار في البنوك العاملة بالأسواق المصرية خلال تعاملات اليوم ، وايضا اخر التطورات التي وصلت اليها “سعر الدولار” فى السوق السوداء لحظة بلحظة، وسوف نقوم بعمل تحديث لجدول الأسعار وبها أعلى سعر لعملية الشراء فى حالة رغبة الأفراد فى بيع الدولار ، كما نوضح أيضا أقل سعر للبيع فى حالة الأفراد الذين يريدون شراء الدولار الأمريكي.

سعر الدولار اليوم الجمعة 15-9-2017 بالبنوك والسوق السوداء

17.69 أفضل بنك تشتري منه الآن : بنك بيريوس 17.63 أفضل بنك تبيع له الآن : البنك الأهلي المصري

سعر الدولار في السوق السوداء يسجل 17.69 جنيه للشراء مقابل 17.78 جنيه للبيع.

المصدر : مصر 365

شبكةعيونالإخبارية

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