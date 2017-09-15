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الأرصاد: طقس اليوم مائل للحرارة نهارًا.. والعظمى بالقاهرة 33

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الأرصاد: طقس اليوم مائل للحرارة نهارًا.. والعظمى بالقاهرة 33 الأرصاد: طقس اليوم مائل للحرارة نهارًا.. والعظمى بالقاهرة 33

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يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود اليوم الجمعة، طقس مائل للحرارة شمالًا حتى شمال الصعيد حار على جنوب الصعيد نهارًا لطيف ليلًا.

كما تقل الرؤية في الشبورة المائية صباحًا على مناطق متفرقة من شمال البلاد وتظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على السواحل الشمالية وجنوب البلاد، والرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة تنشط على خليج السويس والبحر الأحمر مما يؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية هناك.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط فهو معتدل وارتفاع الموج من متر ونصف المتر إلى مترين، أما حالة البحر الأحمر فهو معتدل إلى مضطرب وارتفاع الموج من مترين إلى مترين ونصف المتر والرياح السطحية على كلا البحرين شمالية غربية.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن :

الصغرى العظمى

القاهرة 23 33

وسط الدلتا 23 33

الإسكندرية 23 30

بلطيم 23 30

مطرح 23 29

السلوم 20 29

سيوة 22 32

بروسعيد 25 30

دمياط 24 30

العريش 21 32

رفح 22 31

الإسماعيلية 21 33

السويس 21 34

رأس سدر 22 32

نخل 19 32

نويبع 26 32

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طابا 20 33

كارتين 17 30

الطور 24 30

شرم الشيخ 27 36

الغردقة 26 35

مرسى علم 28 35

الفيوم 23 34

بنى سويف 23 34

المنيا 22 34

أسيوط 22 34

سوهاج 24 35

قنا 26 38

الأقصر 26 39

أسوان 28 40

أبو سمبل 28 39

الوادي الجديد 28 37

شلاتين 26 36

أبو رماد 26 35

راس حدربة 27 35

حلايب 27 3

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