الغضبان: بورسعيد تستعد لاستقبال الكيانات الاقتصادية الكبرى

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أكد اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، أن المحافظة جاهزة لاستقبال الكيانات الصناعية الكبيرة، وأنها فى مرحلة نمو وتطور لاستيعاب الشركات العالمية المزمع انشائها فى منطقة شرق بورسعيد، لافتًا إلى أن إجمالى الاستثمارات بالمحافظة سيتجاوز المليارات.

وشدد الغضبان، على ضرورة مشاركة أبناء بورسعيد فى ذلك التحول التاريخى فى مسيرة المدينة الحرة، لتنافس الموانى والمدن العالمية، ويجب أن يكون للمواطن البورسعيدى الدور الأساسى فى هذا التطور لاستيعاب الكيانات العالمية العملاقة.

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جاء ذلك فى اللقاء الذى عقده اللواء عادل الغضبان، مع مجموعة من كبار تجار بورسعيد، وعددًا من رجال الأعمال بالمحافظة، إذ تمت مناقشة عدد من الموضوعات التى تهم الشارع البورسعيدى، وفى نهاية اللقاء اتفق الجميع على ضرورة التعاون للارتقاء بالمدينة الباسلة لتعود بورسعيد إلى سابق عهدها قبلة للزائرين ومنارة وقاطرة للتنمية لمصر كلها.