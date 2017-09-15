"تقاليع" نسائية لا يستسيغها الرجال

"لولا اختلاف الأذواق لبارت السلع" مثل يؤكد استحالة اتفاق الجميع على أمر واحد. وتزيد الصعوبة عندما يتعلق الأمر بتقييم الرجل لموضات النساء، لكن دراسة رصدت ما لا يعجب الرجل في موضات النساء الخاصة بالملابس والشعر والأحذية.

مواضيع الموضة وصيحاتها ليست بالضرورة الموضوع المفضل للكثير من الرجال، الذين يزعجهم طلب زوجاتهم الذهاب معهم للتسوق والتجول لساعات طويلة بين المحلات. لكن هذا كله لا يمنع أن بعض صيحات الموضة سواء في الملابس أو الشعر والأحذية، تزعج الرجال وتؤثر على تقييمهم لأناقة المرأة.

وأظهرت دراسة نشرها موقع "غوفيمنين" الألماني مستندة على استطلاع للرأي شمل فئة من الشباب والرجال بداية من 18 عاما، أن البلوفرات الصوفية الفضفاضة التي تكون عادة أكبر بمقاسين أو ثلاثة من حجم المرأة، تحتل المركز الأول في قائمة الأزياء التي يراها الرجال "قبيحة".

ورغم الإقبال الشديد من الفتيات والنساء على طلاء الأظافر باللونين الأزرق والأخضر، إلا أن هذه الموضة تعد مزعجة جدا للرجال، يليها قطع الملابس المصنوعة من الفراء الصناعي والملابس المصنوعة من أقمشة على شكل جلد النمر. ارتداء بلوزة تحتوي على رسومات مستطيلة مع سروال مقلم، وكذلك الفساتين التي تعلوها ياقات بألوان مختلفة، من الموضات التي لا تروق للكثير من الرجال، وفقا لاستطلاع "غوفيمنين

أما بالنسبة لموضات الشعر، تصدرت موضة تلوين أطراف الشعر بلون مختلف عن اللون الطبيعي، قائمة الأشياء المزعجة للرجل، رغم رواجها الشديد في عالم الموضة.

وفي الوقت الذي يدرك فيه الكثير من الرجال أهمية اقتناء الأحذية بالنسبة لحواء، إلا أن بعض أشكال الأحذية لا تعجبهم كالأحذية ذات النصف رقبة والتي تكون بين الحذاء العادي والحذاء الشتوي الذي يغطي معظم الساق.".