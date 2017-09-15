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بالصور.. تعرف على الموقف التنفيذي لمسجد العاصمة الإدارية الجديدة

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مصراوي Masrawy

بالصور.. تعرف على الموقف التنفيذي لمسجد العاصمة الإدارية الجديدة

07:57 ص الجمعة 15 سبتمبر 2017

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كتبت- ندى الخولي:

ينشر مصراوي أحدث صور للتصميمات النهائية والموقف التنفيذي لمشروع مسجد الفتاح العليم، بالعاصمة الإدارية الجديدة، والذي يعد "أضخم المساجد حول العالم".

يُقام المسجد على مساحة 122 ألف و400 متر ويتسع لعدد 12800 مصلى ويحتوي على أعلى مأذنة في العالم تتخطى 120 م.

ويتكون من بدروم أرضي على مساحة 6335 متر مربع، وساحة خارجية بمساحة 3400 متر مربع. 

ويضم مصلى للرجال سعة 12000 مصليًا، ومصلى للسيدات مساحة 3000 مصلية، كما يضم متحف رسالات سماوية ودار لتحفيظ القرآن الكريم ومستشفى خيري سعة 300 سرير.

وللمسجد أربع مآذن بارتفاع 90 مترًا بخلاف القبة الرئيسية للمسجد بمساحة فدان و4 قباب ثانوية.

تم الانتهاء من تنفيذ أساسات المسجد بنسبة 100%، والانتهاء من خرسانة الأعمدة بنسبة 70%، والانتهاء من خرسانة أساسات المأذن بنسبة 100%. 

يذكر أن الرئيس عبد الفتاح ، كان قد أعلن عن فتح حساب بالبنك المركزي وجميع البنوك الرسمية، باسم الجامع والكنيسة رقم 4/001/04001/0، لقبول التبرعات لاستكمال أعمال البناء.

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مصراوي Masrawy

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