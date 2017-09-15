الاعصار "ماكس " يضرب مناطق سياحية في ساحل المكسيك

مكسيكو سيتي- أ ش أ:

قال المركز الوطني الأمريكي للأعاصير إن الإعصار "ماكس" المصنف من الفئة الأولى وصل إلى ساحل المكسيك الغربي المطل على المحيط الهادي ضاربا منطقة سياحية شهيرة تضم منتجعات ساحلية مثل أكابولكو وسيواتينيخو وإتشتابا.

وأضاف المركز أن السرعة القصوى للرياح المصاحبة للإعصار بلغت 129 كيلومترا في الساعة وأنه على بعد نحو 89 كيلومترا إلى الشرق والجنوب الشرقي من أكابولكو، مشيرا إلى أنه يتجه شرقا بسرعة 13 كيلومترا في الساعة، حسبما أفادت قناة سكاي نيوز، اليوم الجمعة.

وحذر المركز من أمطار غزيرة وسيول في ولايتي جيريرو وأوكساكا الساحليتين في الجنوب، لافتا إلى أنه من المتوقع أن تسقط أمطار منسوبها 51 سنتيمترا على ولاية جيريرو التي تضم بعضا من أكبر المنتجعات السياحية في المكسيك.

يأتي الإعصار "ماكس" بعد أسبوع من زلزال قوي بلغت شدته 8.1 درجة ضرب جنوب المكسيك وتسبب في تدمير مبان في ولاية واهاكا وقتل 98 شخصا على الأقل في أنحاء البلاد.