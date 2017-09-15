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تايوان تدين التجربة الصاروخية لكوريا الشمالية

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مصراوي Masrawy

تايوان تدين التجربة الصاروخية لكوريا الشمالية

07:15 ص الجمعة 15 سبتمبر 2017

تايوان تدين التجربة الصاروخية لكوريا الشمالية

تايبيه- (د ب أ):

عقدت تايوان اليوم الجمعة اجتماعا لمجلس الأمن الوطني، وسط مخاوف من تدهور الأمن الإقليمي عقب أحدث تجربة صاروخية لكوريا الشمالية.

وقال مكتب الرئيسة تساي-إنج وين في بيان: "تدين حكومتنا التهديدات المتكررة من جانب ".

كما دعت تساي أيضا الهيئات الأمنية والدبلوماسية إلى رصد التطورات بعناية والإبقاء على اتصال وثيق مع الدول الصديقة للحفاظ بشكل مشترك على الاستقرار والنظام في المنطقة، بحسب البيان.

وذكر البيان أن تايوان، وهي دولة غير عضو في الأمم المتحدة، تدعم العقوبات الأممية على كوريا الشمالية.

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