مجلس الأمن يجتمع لبحث تجربة كوريا الشمالية الصاروخية
مجلس الأمن يجتمع لبحث تجربة كوريا الشمالية الصاروخية
07:04 ص الجمعة 15 سبتمبر 2017
نيويورك- (د ب أ):
يعتزم مجلس الامن الدولي عقد اجتماع طاريء اليوم الجمعة في اعقاب اطلاق كوريا الشمالية لصاروخ باليستي فوق اليابان.
وقالت البعثة الإثيوبية لدى الامم المتحدة، التي تتولى رئاسة المجلس الشهر الجاري، إن الاجتماع المغلق سيعقد بناء على طلب من الولايات المتحدة واليابان في الساعة الثالثة بعد الظهر بالتوقيت المحلي.
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