تيلرسون ينتقد "استفزازات" كوريا الشمالية المستمرة

واشنطن- (د ب أ):

انتقد وزير الخارجية الأمريكي ريكس تيلرسون "الاستفزازات المستمرة" التي تقوم بها كوريا الشمالية، عقب تنفيذ بيونجيانج أحدث تجاربها الصاروخية اليوم الجمعة.

وقال تيلرسون إن هذا يمثل "المرة الثانية التي يتعرض فيها شعب اليابان، حليف الولايات المتحدة، للتهديد المباشر في الأسابيع الأخيرة". وأضاف أن هذه الاستفزازات "تعمق العزلة الدبلوماسية والاقتصادية لكوريا الشمالية".

وأضاف: "ندعو جميع الدول إلى اتخاذ اجراءات جديدة ضد نظام كيم".

وقال تيلرسون ايضا إنه يتعين على الصين وروسيا "الإشارة الى عدم التسامح مع هذه الإطلاق المتهور للصواريخ من خلال اتخاذ إجراءات مباشرة من جانبهما".