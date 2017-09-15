شينزو آبي: صاروخ كوريا الشمالية "مثير للغضب" ولن نتسامح مع ذلك

طوكيو- (د ب أ):

ندد رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي اليوم الجمعة بإطلاق كوريا الشمالية لصاروخ ووصفه بأنه "مثير للغضب" ودعا إلى عقد اجتماع طارئ لمجلس الأمن الدولي.

وقال آبي للصحفيين إن اليابان "لا يمكن أن تتسامح إطلاقا مع عمل مثير للغضب مثل هذا".

وأضاف أن "المجتمع الدولي يجب ان يتكاتف ويبعث برسالة واضحة ضد أعمال كوريا الشمالية الاستفزازية الخطيرة التي تهدد السلام العالمي".

وقال المتحدث باسم الحكومة اليابانية يوشيهيد سوجا في مؤتمر صحفي إن بلاده قدمت احتجاجا شديد اللهجة لكوريا الشمالية وأدانت الإطلاق الصاروخي بأقوى العبارات الممكنة.