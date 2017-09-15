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شينزو آبي: صاروخ كوريا الشمالية "مثير للغضب" ولن نتسامح مع ذلك

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مصراوي Masrawy

شينزو آبي: صاروخ "مثير للغضب" ولن نتسامح مع ذلك

05:39 ص الجمعة 15 سبتمبر 2017

طوكيو- (د ب أ):

ندد رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي اليوم الجمعة بإطلاق كوريا الشمالية لصاروخ ووصفه بأنه "مثير للغضب" ودعا إلى عقد اجتماع طارئ لمجلس الأمن الدولي.

وقال آبي للصحفيين إن اليابان "لا يمكن أن تتسامح إطلاقا مع عمل مثير للغضب مثل هذا".

وأضاف أن "المجتمع الدولي يجب ان يتكاتف ويبعث برسالة واضحة ضد أعمال كوريا الشمالية الاستفزازية الخطيرة التي تهدد السلام العالمي".

وقال المتحدث باسم اليابانية يوشيهيد سوجا في مؤتمر صحفي إن بلاده قدمت احتجاجا شديد اللهجة لكوريا الشمالية وأدانت الإطلاق الصاروخي بأقوى العبارات الممكنة.

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مصراوي Masrawy

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