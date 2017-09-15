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شكري لوزير خارجية بريطانيا: لا نرفض الحوار مع قطر.. ولكن هناك شرط

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شكري لوزير خارجية بريطانيا: لا نرفض الحوار مع قطر.. ولكن هناك شرط شكري لوزير خارجية بريطانيا: لا نرفض الحوار مع قطر.. ولكن هناك شرط

التحرير

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في إطار مشاركته بالاجتماع الوزاري السداسي بشأن ليبيا، والذي انعقد الخميس 14 سبتمبر، بالعاصمة البريطانية لندن، عقد وزير الخارجية سامح شكري لقاء مع نظيره البريطاني بوريس جونسون.، تناول العلاقات الثنائية بين والمملكة المتحدة وسبل الارتقاء بها مستقبلا، لاسيما العلاقات الاقتصادية على ضوء الزيارة المرتقبة للمبعوث التجاري البريطاني إلى القاهرة خلال الشهر الجاري، والتي يأمل الجانب المصري أن تكون بداية لمزيد من تعزيز العلاقات الاقتصادية بين البلدين.

وأعرب المستشار أحمد أبو زيد، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، أن شكري، عبر عن ترحيب مصر بقرار رفع الحظر عن اصطحاب الركاب المغادرين لمطار القاهرة المتوجهين إلى المملكة المتحدة لبعض الأجهزة الإلكترونية، والإعراب في هذا الصدد عن التطلع إلي رفع الحظر البريطاني عن الطيران إلى مدينة شرم الشيخ في القريب العاجل.

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وأشار أبو زيد، إلى أن مباحثات الوزيرين تطرقت كذلك إلي الوضع في منطقة الشرق الأوسط، حيث رحبا بالتوافق الذي ظهر خلال الاجتماع الوزاري بشأن دعم المبعوث الأممي غسان سلامة، كما تناول الوزيران مساعي مصر المتواصلة لإحياء مسار عملية السلام بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي، فضلا عن جهود محاربة الإرهاب والفكر المتطرف، حيث أكد شكري التزام الرباعي العربي بموقفه تجاه قطر حتي تتوقف عن نهجها الحالي في دعم الجماعات الإرهابية مما تسبب في زعزعة الأمن والاستقرار بالمنطقة، مؤكدا انفتاح الدول الأربع على الحوار في حالة التزام قطر بتنفيذ المطالب المشار إليها.

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