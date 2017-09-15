«سري للغاية».. كواليس اختيار مديري الإدارات التعليمية بالقليوبية

التحرير

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أرسل اللواء محمود عشماوي محافظ القليوبية، مظروف يحمل عنوان "سري للغاية"، إلى وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة، طه عجلان، بداخله حركة تغييرات مديري الإدارات التعليمية المنتظرة، والتي عرضها وكيل الوزارة لإبداء الرأي فيها، منذ أيام.

وقال وكيل وزارة التربية والتعليم في تصريحات خاصة لـ«التحرير»، أن حركة التنقلات لم تضم وجوه جديدة، بين 9 إدارات هي طوخ وبنها والعبور وقليوب وشبين القناطر والقناطر الخيرية وكفر شكر والخصوص والخانكة، فيما تم الإبقاء على مديري إدارات غرب وشرق شبرا وقها في مناصبهم.

وأكد عجلان، أن الحركة شملت سعيد ندا مديرُا لإدارة بنها التعليمية، وخالد جرامون للعبور، والسيد النجار للقناطر الخيرية، ومصطفى مرزوق لشبين القناطر، وماهر بلحة لكفر شكر، وخالد الشربينى لقليوب، وسمير جاد الرب لإدارة الخصوص.

وتم الدفع بوجوه شبابية كوكلاء بإدارتي غرب شبرا والخصوص، وجاء اختيارهم وفق مسابقة رسمية بإشراف لجنة اختيار القيادات بالمحافظة.

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وأشار عجلان، إلى أنه لأول مرة تصدر المديرية نشرة تنقلات فردية دون قرار مجمع، ويتم إرسال كل قرار على حدة للإدارات التعليمية باسم وكيل الإدارة الجديد، بخلاف ما كان يحدث قبل ذلك. لافتًا إلى أن المديرية ستقوم بتدريب حوالي 30 شابا من حملة الماجستير والدكتوراه، للدفع بهم في الإدارات لصالح العملية التعليمية بالمحافظة والاستفادة من الشباب وضخ دماء جديدة.

وكان وكيل وزارة التربية والتعليم بالقليوبية، قد أعلن عن الإعداد لحركة تغييرات واسعة قبل بدء العام الدراسي الجديد، بهدف تنشيط الأداء والدفع بعناصر جديدة قادرة علي العطاء خلال المرحلة المقبلة، في ضوء تعليمات وزير التعليم الصادرة لوكلاء الوزارة في هذا الشأن، بهدف خلق جيل جديد من قيادات الصف الثاني والثالث والاستعانة بالكوادر لصالح مدارس المحافظة.