واشنطن: صاروخ كوريا الشمالية ربما كان "باليستيا متوسط المدى"

واشنطن- (د ب أ):

أعلنت القيادة الأمريكية في المحيط الهادئ أن الصاروخ الذي أطلقته كوريا الشمالية اليوم الجمعة ربما يكون "صاروخا باليستيا متوسط المدى".

واكتشفت القوات العسكرية الأمريكية في هاواي "الصاروخ"، قائلة إنه انطلق بالقرب من سونان، وهي منطقة في بيونجيانج، قبل أن يتجه شرقا.

وجاء في بيان للقيادة الأمريكية أن الصاروخ لا يشكل تهديدا لأمريكا الشمالية أو جزيرة جوام.

وذكرت المتحدثة باسم البيت الابيض سارة ساندرز في بيان، أن رئيس الأركان الأمريكي جون كيلى أطلع الرئيس دونالد ترامب على إطلاق الصاروخ.