نقل المغنية ليدي جاجا إلى المستشفى بعد إصابتها بـ "ألم حاد"

لوس أنجليس- (د ب أ):

نقلت مغنية البوب ليدي جاجا إلى المستشفى بعد إصابتها بـ "ألم حاد"، بحسب بيان مقتضب صدر عنها يوم أمس الخميس.

وقالت ليدي جاج - 31 عاما - في تدوينة لها عبر تويتر: "نقلت إلى المستشفى ليس فقط لإصابتي بألم في فخذي أو تمزق من جولة، لكني أعاني من ألم حاد".

وأضافت: "أنا في أيد أمينة مع أفضل الأطباء".

وألغت جاجا، التى كان من المقرر أن تحيي حفلا في ريو دي جانيرو اليوم الجمعة، الحفل قائلة إنها "انهارت" لعدم تمتعها بالوضع الصحي الجيد الذي يساعدها على المشاركة.

ولم تذكر جاجا متى نقلت إلى المستشفى أو أين.