أخبار عاجلة

وزير التجارة في حكومة كتالونيا يتقدم باستقالته -
ضبط كميات من الدواجن منتهية الصلاحية بأسوان -
الشرطة المكسيكية تعتقل مسؤولا ماليا كبيرا بعصابة مخدرات -
الإدارة الأمريكية تقرر تأجيل الكشف الكامل عن وثائق اغتيال كنيدي -
قوات الحكومة السورية تتوغل من ريف حماة باتجاه مطار أبو الضهور في إدلب -
محافظ جنوب سيناء يستعرض إنشاء أكبر محطة لتموين السيارات بالشرق الأوسط بشرم الشيخ -
فلسطينيون وعرب إسرائيل ينظمون احتجاجات أمام السفارة البريطانية في تل أبيب في ذكرى وعد بلفور -
عقيلة صالح يبحث ورئيس الحكومة الليبية المؤقتة أخر المستجدات السياسية -
مساء الأنوار - التشكيل الأفضل للأهلي في مواجهة الوداد من وجهة نظر أسامة عرابي ووليد صلاح الدين -
مساء الأنوار - أسامة عرابي ووليد صلاح الدين يستعيدان ذكرياتهما مع الأهلي في النهائيات الإفريقية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. مصراوي Masrawy

نقل المغنية ليدي جاجا إلى المستشفى بعد إصابتها بـ "ألم حاد"

Google+ Print

مصراوي Masrawy

نقل المغنية ليدي جاجا إلى المستشفى بعد إصابتها بـ "ألم حاد"

04:31 ص الجمعة 15 سبتمبر 2017

لوس أنجليس- (د ب أ):

نقلت مغنية البوب ليدي جاجا إلى المستشفى بعد إصابتها بـ "ألم حاد"، بحسب بيان مقتضب صدر عنها يوم أمس الخميس.

وقالت ليدي جاج - 31 عاما - في تدوينة لها عبر تويتر: "نقلت إلى المستشفى ليس فقط لإصابتي بألم في فخذي أو تمزق من جولة، لكني أعاني من ألم حاد".

وأضافت: "أنا في أيد أمينة مع أفضل الأطباء".

وألغت جاجا، التى كان من المقرر أن تحيي حفلا في ريو دي جانيرو اليوم الجمعة، الحفل قائلة إنها "انهارت" لعدم تمتعها بالوضع الصحي الجيد الذي يساعدها على المشاركة.

ولم تذكر جاجا متى نقلت إلى المستشفى أو أين.

إعلان

الأخبار المتعلقة

  • إصابة 49 شخصًا بأعمال عنف في البرازيل

    أخبار

  • إضراب عام في البرازيل يصيب الحياة بالشلل

    أخبار

  • مقتل 26 شخصا في أعمال شغب بسجن برازيلي

    أخبار

إعلان

17b7d4a708.jpg

إعلان

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
وزير التجارة في حكومة كتالونيا يتقدم باستقالته

وزير التجارة في حكومة كتالونيا يتقدم باستقالته

ضبط كميات من الدواجن منتهية الصلاحية بأسوان

ضبط كميات من الدواجن منتهية الصلاحية بأسوان

الشرطة المكسيكية تعتقل مسؤولا ماليا كبيرا بعصابة مخدرات

الشرطة المكسيكية تعتقل مسؤولا ماليا كبيرا بعصابة مخدرات

الإدارة الأمريكية تقرر تأجيل الكشف الكامل عن وثائق اغتيال كنيدي

الإدارة الأمريكية تقرر تأجيل الكشف الكامل عن وثائق اغتيال كنيدي