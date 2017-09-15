توزيع 1500 كرتونة "تحيا مصر" على قرى مركز المحلة
توزيع 1500 كرتونة "تحيا مصر" على قرى مركز المحلة
04:17 ص الجمعة 15 سبتمبر 2017
طنطا - أ ش أ:
وزع المحاسب أحمد عبدالسميع رئيس مركز ومدينة المحلة الكبرى، 1500 كرتونة "تحيا مصر" على قرى مركز ومدينة المحلة الكبرى.
وأكد عبد السميع أن ذلك جاء في إطار دعم القرى والعائلات والأسر الأكثر احتياجا، تنفيذا لتوجيهات اللواء أحمد ضيف صقر محافظ الغربية.
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