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توزيع 1500 كرتونة "تحيا مصر" على قرى مركز المحلة

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مصراوي Masrawy

توزيع 1500 كرتونة "تحيا " على قرى مركز المحلة

04:17 ص الجمعة 15 سبتمبر 2017

طنطا - أ ش أ:

وزع المحاسب أحمد عبدالسميع رئيس مركز ومدينة المحلة الكبرى، 1500 كرتونة "تحيا مصر" على قرى مركز ومدينة المحلة الكبرى.

وأكد عبد السميع أن ذلك جاء في إطار دعم القرى والعائلات والأسر الأكثر احتياجا، تنفيذا لتوجيهات اللواء أحمد ضيف صقر محافظ الغربية.

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