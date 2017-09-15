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اليونيسيف: الأطفال يجبرون على القتال في منطقة كاساي بالكونغو

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مصراوي Masrawy

اليونيسيف: الأطفال يجبرون على القتال في منطقة كاساي بالكونغو

04:14 ص الجمعة 15 سبتمبر 2017

اليونيسيف: الأطفال يجبرون على القتال في منطقة كاساي بالكونغو

جوهانسبرج- (د ب أ):

قالت منظمة الأمم المتحدة للطفولة - يونيسيف - إن أكثر من 850 ألف طفل لم يتمكنوا من الالتحاق بالتعليم ولم تتوفر لهم الرعاية الصحية في منطقة كاساي التي تواجه أزمة في جمهورية الكونغو الديمقراطية، مضيفة ان الكثير منهم تم إجبارهم على القتال كجنود أطفال.

وأضافت المنظمة في تقرير صدر اليوم الجمعة: "الأطفال يتحملون وطأة الأزمة ويضطرون إلى تحمل اضطرابات مروعة مثل الإصابة والاعتداء والاحتجاز والتجنيد ضمن جماعات مسلحة".

وقال التقرير إن حوالى نصف أعضاء الميليشيا هم من الاطفال.

ونتجت أزمة كاساي عن رفض منح جان-بيير مباندي، المعروف باسم كاوينا نسابو، الوضع الرسمي كأحد الرؤساء التقليديين للمنطقة.

ثم حشد مباندي ميليشياته في انتفاضة ضدالدولة. وبعدما قتل في آب/أغسطس 2016، تصاعد العنف.

ومنذ بداية القتال في كاساي، قتل أكثر من 3300 شخص، وتشرد نحو 4ر1 مليون آخرين، بحسب الكنيسة الكاثوليكية والأمم المتحدة.

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