ترامب يبدأ جولة آسيوية طويلة في نوفمبر

واشنطن- (د ب أ):

أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أمس الخميس، أنه سيزور عدة دول آسيوية في جولة تبدأ في نوفمبر.

وقال ترامب إنه سيزور خلال جولته كوريا الجنوبية والصين واليابان، ويتوقع أن يتزامن ذلك مع عقد سلسلة من اجتماعات القمة على المستوى الإقليمي.

ومن المتوقع أن يشارك الرئيس الأمريكي في قمة رابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان) واجتماعات قمة شرق آسيوية في الفلبين وقمة آسيا الباسيفيك للتعاون الاقتصادي في فيتنام. وكان نائب الرئيس مايك بنس أعلن مشاركة ترامب أثناء جولته الآسيوية هذا العام.