هبوط أرضي بطريق "مصر - الإسكندرية" الصحراوي

كتب- علاء عمران:

‏‫شهد طريق مصر الإسكندرية الصحراوى، هبوطا أرضىا فى الكيلو 82 بسبب كسر ماسورة صرف صحى بطريق الخدمة المخصص لسير سيارات النقل الثقيل فى الاتجاه القادم من إسكندرية حتى القاهرة، وانتقل رجال المرور إلى محل الواقعة، وتم إجراء تحويلات مرورية بالمنطقة لحين انتهاء عملية الإصلاحات.

وتلقت غرفة عمليات الإدارة العامة للمرور إخطارا بوجود هبوط أرضى بالمنطقة الثالثة "مرغم" بطريق القاهرة الإسكندرية الصحراوى، وتحديدا فى الكيلو 82 القادم من الإسكندرية إلى القاهرة.

وأمر اللواء عصمت الأشقر مساعد الوزير للمرور، بانتقال الخدمات المرورية لكشف ملابسات الواقعة وعلى الفور انتقلت قيادات الإدارة العامة للمرور إلى مكان الواقعة، وتبين أن كسر ماسورة صرف صحى بالطريق تسبب فى هبوط أرضى بطول 1.5 متر وبعرض متر وبعمق 100 سم، وأجريت تحويلة مرورية للقادم من الإسكندرية إلى القاهرة بطريق الخدمة إلى الطريق الرئيسى بدء من الكيلو 82 ثم العودة مرة أخرى إلى طريق الخدمة بالكيلو 87 عقب تجاوز منطقة الأعمال.

كما تم التنسيق مع الشركة الوطنية لإنشاء وإدارة الطرق التابعة للقوات المسلحة والمشرفة فنيًا على الطريق وشركة مياه الشرب والصرف الصحى، حيث حضرت مجموعة عمل من الشركة للقيام بأعمال إصلاح منطقة الهبوط الأرضى، بوضع صبة خرسانية بمنطقة الهبوط ووضعت حواجز حديدية وعلامات إرشادية وطواحين هوائية بمحيط الأعمال وتأمين التحويلة المرورية لاستخدام العلامات الإرشادية.