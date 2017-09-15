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برلين تحقق في احتمالات نقل أسلحة للمعارضة السورية من قاعدة أمريكية في ألمانيا

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مصراوي Masrawy

برلين تحقق في احتمالات نقل أسلحة للمعارضة السورية من قاعدة أمريكية في ألمانيا

03:37 ص الجمعة 15 سبتمبر 2017

برلين تحقق في احتمالات نقل أسلحة للمعارضة السورية من قاعدة أمريكية في ألمانيا

ماينز- (د ب أ):

من المقرر أن يبدأ ممثل ادعاء ألماني في التحقق مما إذا كانت قاعدة رامشتاين العسكرية الأمريكية في جنوب غربي ألمانيا قد استخدمت في تسليم أسلحة إلى المعارضة السورية.

وطلبت السلطات من ممثلي الادعاء في مدينة كايزرسلاوترن جنوب غربى المانيا النظر في هذه المزاعم، وفقا لما ذكره مسؤولون في مدينة زويبرويكن القريبة يوم الخميس.

وذكرت صحيفة "سودوتش تسايتونج" الألمانية قبل يوم من ذلك أن قاعدة رامشتاين كانت تستخدم كنقطة لشحن الأسلحة إلى سورية، وهي خطوة يمكن اعتبارها غير قانونية بموجب القانون الألماني.

ولم توافق الاتحادية الألمانية على تسليم أسلحة من هذا النوع منذ اندلاع الحرب الأهلية في سورية عام 2011.

ويهدف التحقيق الأولي إلى تحديد ما إذا كانت هناك أدلة كافية لإجراء تحقيق قضائي.

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