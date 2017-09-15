إصابة 18 شخص في حادث مرور بنفق" سنور" بصحراوي بني سويف

بني سويف- أحمد كامل:

أصيب 18 شخص بكسور وكدمات، في الساعات الأولى من صباح اليوم الجمعة، في حادث تصادم سيارة أجرة ميكروباص بأخرى نقل بالطريق الصحراوي الشرقي، بالقرب من نفق سنور جنوب محافظة بني سويف.

واستقبل مستشفى بني سويف العام، 18 شخصا مصابين بكدمات وجروح بأنحاء مختلفة من الجسم، وتم إسعاف 8 حالات منهم بقسم الاستقبال بالمستشفى قبل خروجهم لتحسن حالتهم، على أثر وقوع الحادث.

وقال الدكتور عبد الناصر حميدة وكيل وزارة الصحة ببني سويف، إن مستشفى بني سويف العام استقبل 18 شخصا في حادث مروري بالطريق الصحراوي الشرقي، مشيرا إلى مغادرة 8 حالات للمستشفى عقب تلقيهم العلاج اللازم باستقبال المستشفى.

وأكد "حميدة " احتجاز 10 حالات لإخضاعهم للفحوص الطبية اللازمة بالمستشفى، مشيرا إلى وجود 6 حالات خطرة بينهم، نقلوا لأقسام العناية المركزة بالمستشفى.