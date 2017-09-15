أخبار عاجلة

وزير التجارة في حكومة كتالونيا يتقدم باستقالته -
ضبط كميات من الدواجن منتهية الصلاحية بأسوان -
الشرطة المكسيكية تعتقل مسؤولا ماليا كبيرا بعصابة مخدرات -
الإدارة الأمريكية تقرر تأجيل الكشف الكامل عن وثائق اغتيال كنيدي -
قوات الحكومة السورية تتوغل من ريف حماة باتجاه مطار أبو الضهور في إدلب -
محافظ جنوب سيناء يستعرض إنشاء أكبر محطة لتموين السيارات بالشرق الأوسط بشرم الشيخ -
فلسطينيون وعرب إسرائيل ينظمون احتجاجات أمام السفارة البريطانية في تل أبيب في ذكرى وعد بلفور -
عقيلة صالح يبحث ورئيس الحكومة الليبية المؤقتة أخر المستجدات السياسية -
مساء الأنوار - التشكيل الأفضل للأهلي في مواجهة الوداد من وجهة نظر أسامة عرابي ووليد صلاح الدين -
مساء الأنوار - أسامة عرابي ووليد صلاح الدين يستعيدان ذكرياتهما مع الأهلي في النهائيات الإفريقية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. مصراوي Masrawy

اتهام الرئيس البرازيلي ميشيل تامر بالفساد للمرة الثانية

Google+ Print

مصراوي Masrawy

اتهام الرئيس البرازيلي ميشيل تامر بالفساد للمرة الثانية

01:38 ص الجمعة 15 سبتمبر 2017

اتهام الرئيس البرازيلي ميشيل تامر بالفساد للمرة الثانية

ريو دي- (د ب أ):

وُجِّهت اتهامات فساد للرئيس البرازيلي ميشيل تامر للمرة الثانية، يوم الخميس، بعد حوالى ثلاثة أشهر من الشكوى الأولى التي قدمها النائب العام للبلاد.

وأفادت وثائق محكمة قدمت في برازيليا، بأن النائب العام رودريجو جانوت اتهم تامر باتهامات فساد وعرقلة سير العدالة، حسب بيان لمكتب النائب العام.

واتُهم تامر في يونيو بقبول رشى من أكبر شركة لتعبئة اللحوم في البلاد مقابل تسهيلات سياسية.

وكما حدث في المرة الأولى، سيتعين على الكونجرس البرازيلي التصويت على رفع الحصانة عن تامر لكن بموافقة أغلبية الثلثين، ومن ثم محاكمته. إلا أن تلك الخطوة غير محتملة بسبب سيطرة حلفائه على البرلمان.

ورفض المشرعون في أوائل أغسطس السماح بمحاكمة تامر بعد عقد جلسة ماراثونية في مجلس النواب.

إعلان

الأخبار المتعلقة

  • الاستخبارات الفنزويلية تداهم منزل النائبة العامة السابقة لويزا اورتيغا

    أخبار

  • الكونجرس البرازيلي يصوت ضد وقف ومحاكمة الرئيس ميشيل تامر

    أخبار

  • رئيس البرازيل ينفى التجسس على قاض يحقق معه فى جرائم الفساد

    أخبار

  • أرمينيا تحقق في مزاعم بتزوير في الانتخابات البرلمانية الرئيسية

    أخبار

إعلان

0cacdf9189.jpg

إعلان

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
وزير التجارة في حكومة كتالونيا يتقدم باستقالته

وزير التجارة في حكومة كتالونيا يتقدم باستقالته

ضبط كميات من الدواجن منتهية الصلاحية بأسوان

ضبط كميات من الدواجن منتهية الصلاحية بأسوان

الشرطة المكسيكية تعتقل مسؤولا ماليا كبيرا بعصابة مخدرات

الشرطة المكسيكية تعتقل مسؤولا ماليا كبيرا بعصابة مخدرات

الإدارة الأمريكية تقرر تأجيل الكشف الكامل عن وثائق اغتيال كنيدي

الإدارة الأمريكية تقرر تأجيل الكشف الكامل عن وثائق اغتيال كنيدي