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شكري يؤكد لنظيره البريطاني التزام الرباعي العربي بموقفه تجاه قطر حتى تتوقف عن دعم الإرهاب

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مصراوي Masrawy

شكري يؤكد لنظيره البريطاني التزام الرباعي العربي بموقفه تجاه قطر حتى تتوقف عن دعم الإرهاب

01:30 ص الجمعة 15 سبتمبر 2017

شكري يؤكد لنظيره البريطاني التزام الرباعي العربي بموقفه تجاه قطر حتى تتوقف عن دعم الإرهاب

القاهرة- أ ش أ:

أكد وزير الخارجية سامح شكري التزام الرباعي العربي بموقفه تجاه قطر حتى تتوقف عن نهجها الحالي في دعم الجماعات الإرهابية، ما تسبب في زعزعة الأمن والإستقرار بالمنطقة، مشيرا إلى انفتاح الدول الأربع علي الحوار في حالة التزام قطر بتنفيذ المطالب المشار اليها.

جاء ذلك خلال المباحثات التي عقدها وزير الخارجية مع نظيره البريطاني بوريس جونسون، وذلك في إطار مشاركته في الاجتماع الوزاري السداسي بشأن ليبيا، والذي انعقد الخميس بالعاصمة البريطانية لندن.

وقال المستشار أحمد أبو زيد المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، أن لقاء الوزيرين تناول العلاقات الثنائية بين والمملكة المتحدة وسبل الارتقاء بها مستقبلا، لا سيما العلاقات الاundefinedundefinedقتصادية على ضوء الزيارة المرتقبة للمبعوث التجاري البريطاني إلى القاهرة خلال شهر سبتمبر الجاري، والتي يأمل الجانب المصري أن تكون بداية لمزيد من تعزيز العلاقات الإقتصادية بين البلدين. 

وأوضح أبو زيد أن وزير الخارجية عبر عن ترحيب مصر بقرار رفع الحظر عن اصطحاب الركاب المغادرين لمطار القاهرة المتوجهين إلى المملكة المتحدة لبعض الأجهزة الألكترونية، والإعراب في هذا الصدد عن التطلع إلي رفع الحظر البريطاني عن الطيران إلى مدينة شرم الشيخ في القريب العاجل. 

وأضاف أبو زيد أن مباحثات الوزيرين تطرقت كذلك إلى الوضع في منطقة الشرق الأوسط، حيث رحبا بالتوافق الذي ظهر خلال الاجتماع الوزاري بشأن دعم المبعوث الأممي غسان سلامة.

كما بحث الوزيران مساعي مصر المتواصلة لإحياء مسار عملية السلام بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي ، فضلا عن جهود محاربة الإرهاب والفكر المتطرف.

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