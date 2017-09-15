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وزير خارجية حكومة طرابلس يبحث مع سفير إيطاليا العلاقات الثنائية بين البلدين

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مصراوي Masrawy

وزير خارجية حكومة طرابلس يبحث مع سفير إيطاليا العلاقات الثنائية بين البلدين

01:24 ص الجمعة 15 سبتمبر 2017

وزير خارجية حكومة طرابلس يبحث مع سفير إيطاليا العلاقات الثنائية بين البلدين

طرابلس- أ ش أ:

التقى وزير الخارجية بحكومة الوفاق الليبية محمد سيالة، بمقر الوزارة بطرابلس أمس الخميس مع سفير إيطاليا لدى ليبيا "جوزيبى بيرونى".

وذكرت وكالة الأنباء الليبية بطرابلس، أنه تم خلال الاجتماع بحث عدد من المواضيع المتعلقة بالتعاون الثنائي بين البلدين فى مكافحة الهجرة الغير الشرعية والتدريب لعناصر حرس السواحل.

وأكد السفير الايطالى لوكالة الأنباء الليبية عقب الاجتماع أن اجتماعه بالوزير كان مفيدا جدا وتم خلاله بحث التعاون الثنائي المشترك خاصة التصدي للهجرة غير الشرعية والإرهاب.

وكشف السفير في تصريحه للوكالة عن الاجتماع المشترك الليبى الايطالى الذى سيعقد اليوم فى روما بمشاركة مندوبين عن وزارات الداخلية والخارجية وحرس السواحل وحرس الحدود فى كلا البلدين والذي سيتم خلاله مواصلة البحث عن افضل السبل في مكافحة الهجرة غير الشرعية والارهاب بما يحقق الأمن والسلام للبلدين.

وقال السفير الإيطالى إن التعاون الليبي الإيطالى يهدف إلى جعل بحيرة المتوسط بحيرة سلام والى تقوية ليبيا وليس اضعافها وأن نتائجه ستظهر قريبا وستصبح ملموسة.

وأضاف أن حكومة الوفاق التي قضت على الإرهاب في سرت تخوض معركة أخرى في مكافحة الهجرة غير الشرعية وهى معركة مشتركة بيننا لم تنته وستستمر بشكل مشترك.

وجدد "بيرونى" التأكيد على ان ايطاليا لا تريد أن يتم توطين المهاجرين في ليبيا بل ستساعدها على إعادتهم طوعيا إلى بلدانهم الأصلية، مشيرًا إلى أن هناك مبادرة لتطوير المجتمعات المحلية في ليبيا من إطلاق مشاريع تنموية في إطار مشاركة ايطاليا لليبيا فى مكافحة تدفق المهاجرين على أراضيها.

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